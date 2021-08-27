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Общество27 августа 2021 10:33

Для жителей ДНР организуют бесплатный подвоз к избирательным участкам в России

Глава Республики Денис Пушилин поручил оказать помощь гражданам, желающим проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму РФ
Ирина ДМИТРИЕВА
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Принять участие в выборах в Госдуму России смогут почти четверть миллиона жителей Донецкой Народной Республики

Принять участие в выборах в Госдуму России смогут почти четверть миллиона жителей Донецкой Народной Республики

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил организовать прием заявок от граждан на бесплатный подвоз к избирательным участкам в Ростовской области. Таким образом власти намереваются оказать содействие жителям Донбасса с российским гражданством, которые изъявили желание воспользоваться своим конституционным правом и принять участие в голосовании на предстоящих выборах в Государственную Думу РФ. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на руководителя центра «357» Анну Гайворонскую.

- Заявки принимают инфоцентры, которых по всей Республике 255, общественные приемные Главы ДНР, а также центр «357». Мы регистрируем, записываем данные людей, а дальше им перезвонят и скажут, откуда и в какое время будет отправляться автобус. Проезд бесплатный, - рассказала она.

Уточняется, что для оформления заявки нужно будет иметь при себе российский и республиканский паспорта. Инфоцентры принимают по будням с 8.00 до 19.00 и в выходные дни - с 9.00 до 19.00.

Напомним, голосование в российскую Госдуму будет проходить с 17 по 19 сентября.

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