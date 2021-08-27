В Донецке появится свой музей музыки

Донецкая филармония - одна из старейших концертных организаций в Республике, она ведет свою историю с 1931 года. Фото: filarmonia-donetsk.ru

Первого октября при Донецкой государственной академической филармонии откроют уникальный музей. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на генерального директора - художественного руководителя филармонии Александра Парецкого.

- Время каникул мы использовали для подготовки помещения для филармонического музея. Он практически готов к приему посетителей, но его открытие мы отложили на Международный день музыки, - отметил он.

Худрук уточнил, что музей откроется вернисажем «Модные классики», который посвятят известным композиторам из прошлого. Посетителям также расскажут о Григории Навричевском - участнике и лауреате международных фотоконкурсов, обладателе премии «Золотое перо Донбасса».

Кроме того, в музее выставят инструменты, которые в свое время сослужили добрую службу артистам филармонии, и представят литературу о самом учреждении и его исполнителях - Валерии Ободзинском, Тамаре Миансаровой и многих других.

Всемирно известному композитору, уроженцу Донбасса Сергею Прокофьеву в музее отведут целую комнату.

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