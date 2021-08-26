Погода в Донецке: 27 августа в середине дня будет облачно

27 августа на протяжении всего дня будет облачно Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Погода в Донецке 27 августа на протяжении всего дня будет пасмурная. С самого утра небо будет покрыто облаками. В середине дня лучи солнца будут проглядываться сквозь них. Накануне ночью ожидается дождь с грозой, который к утру закончится, но вечером того же дня он может пойти снова.

Температура воздуха будет колебаться от +17 до +19 градусов ночью, а днем: от +27 до +29 градусов. Ветер южный. Скорость воздушных потоков составит 7 – 12 метров в секунду. Атмосферное давление – 741 миллиметр ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 27 августа почитается память пророка Михея. Наши предки заметили, если в этот день ветер тихий, то осень будет ясной, а буря указывает на ненастный сентябрь. В прежние времена 27 августа наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября будет мороз, а если нет, то зима придет позже.

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