Владислав Бердичевский сменил на посту журналистку Майю Пирогову. Фото: Народный Совет ДНР
Новым представителем общественности ДНР на переговорах в подгруппе по политическим вопросам стал председатель комитета Народного Совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский. Об этом сообщили в пресс-службе делегации ДНР на Минских переговорах.
Его предшественница Майя Пирогова, чье присутствие в политподгруппе не редко становилось поводом для капитуляции Киева не переговорах, теперь будет представлять общественность в подгруппе по гуманитарным вопросам.
Напомним, что изначально Киев предложил расширить состав участников переговоров. В результате делегацию пополнили скандально известные украинские журналисты. В ответ Республики в 2021 году включили своих общественников в переговорный процесс.
После этого украинская сторона переговоров несколько раз срывала встречи делегаций, применяла тактику шантажа и всячески требовала отстранить от переговоров Майю Пирогову.
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