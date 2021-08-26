На День города Донецка ожидается приезд гостей из регионов России, ЛНР и Абхазии

Донецк посетят делегации из Чебоксар, Грозного, Сумуха, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Москвы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На празднование Дня города Донецка и Дня шахтера – 2021 в ДНР приедут делегации из ряда российских регионов, а также столицы ЛНР и Абхазии. Об этом сообщил журналистам глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин.

— В этом году мы ожидаем делегации из Чебоксар, Грозного, Сухума, Ростова-на-Дону, ожидаем землячества донбассовцев Санкт-Петербурга и Москвы, конечно же, делегацию из Луганска. У нас достаточно представительные, большие делегации гостей. Мы хотим в очередной раз показать им наш город, что нам удалось сделать, обговорить, что нам не удалось, может наметить пути решения, как это сделать, — говорится в сообщении.

Напомним, что День города Донецка и День шахтера отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 29 число. По традиции праздничные мероприятия начинаются за несколько дней до самой даты, оставляя наиболее яркие события на конец.

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