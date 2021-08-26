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Политика26 августа 2021 16:56

Никоноров: «Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться»

Представитель ДНР в подгруппе по безопасности отметил, что ситуация ухудшается по вине Украины
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Никоноров заявил о росте количества жертв, обстрелов и разрушениях

Никоноров заявил о росте количества жертв, обстрелов и разрушениях

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Представитель ДНР в подгруппе по безопасности в Контактной группе Алексей Никоноров прокомментировал предложение украинской стороны о внеочередных переговорах. Эксперт не упустил возможности напомнить, что именно по вине Киева на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается ухудшение обстановки.

— Обстановка на линии соприкосновения продолжает ухудшаться – растет количество жертв обстрелов, разрушенных домов и объектов гражданской инфраструктуры. В условиях неработающего координационного механизма, о полноценном запуске которого мы пытаемся договориться уже почти год, украинская сторона занимается «замыливанием» работы», — отметил Никоноров.

Также представитель добавил, что Киев требует от Донецка заявлений в области вопросов безопасности, но при этом сам игнорирует жалобы в свою сторону или называет фейками сообщения о жертвах среди гражданских лиц и повреждениях их жилищ.

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