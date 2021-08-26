В Донецке прошла панихида по погибшим шахтерам

Богослужение по погибшим шахтерам провел владыка Варсонофий, епископ Новоазовский. Фото: администрация Донецка

Сегодня, 26 августа, накануне Дня шахтера в Донецке по уже устоявшейся традиции состоялась панихида в память о погибших на угольных предприятиях Донбасса шахтерах. Памятное мероприятие прошло у часовни Святой Великомученицы Варвары – покровительницы шахтеров.

— Мы традиционно собираемся, чтобы вспомнить шахтёров, отдавших свои жизни на трудовом посту. Боль об утрате – бесконечна, но подвиг шахтёрский – бессмертен. Царствие небесное всем погибшим горнякам. А тем, кто сейчас в строю, хочу пожелать здоровья, мира, любви и семейного благополучия, — отметил мэр столицы Республики Алексей Кулемзин.

На траурное мероприятие пришли родственники погибших, их друзья, руководители и работники предприятий угольной отрасли, члены профсоюза работников угольной промышленности, представители общественной организации «Ассоциация семей погибших шахтеров».

Богослужение провел владыка Варсонофий, епископ Новоазовский. После панихиды присутствующие возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших.

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