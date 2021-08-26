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Общество26 августа 2021 14:46

Стражей порядка в ДНР перевели на усиленный вариант несения службы

Это связано с учениями, которые нацелены на повышение эффективности правоохранителей во время кризисных ситуаций
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Каждый день стражи порядка совместно с представителями смежных ведомств отрабатывают маневры взаимодействия при различных ЧП. Фото: МВД ДНР

Каждый день стражи порядка совместно с представителями смежных ведомств отрабатывают маневры взаимодействия при различных ЧП. Фото: МВД ДНР

Личный состав министерства внутренних дел ДНР с 23 августа переведен на усиленный вариант несения службы по всей Республике. Это связано с учениями, которые нацелены на повышение эффективности правоохранителей время кризисных ситуаций. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.

— Мероприятия нацелены на повышение эффективности совместных действий республиканских министерств и ведомств по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины, — говорится в сообщении.

Каждый день стражи порядка совместно с представителями смежных ведомств отрабатывают маневры взаимодействия при различных ЧП.

Также правоохранители призывают жителей Республики сохранять спокойствие, но при этом не терять бдительности. Поскольку есть угроза диверсии со стороны Украины. Целью противника может стать уничтожение критически важных объектов инфраструктуры.

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