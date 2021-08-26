Ударный беспилотник атаковал поселок на севере Ясиноватой

Один из зарядов разорвался и повредил стены, кровлю и остекление жилого дома [архивное фото] Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе атаковали поселок Васильевка, что находится к северу от Ясиноватой. При помощи беспилотного летательного аппарата они сбросили взрывчатку. Есть повреждения. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Вчера в 23:30 вооруженные формирования Украины нанесли удар по поселку Васильевка, сбросив с БПЛА самодельное взрывное устройство с механическим запальным механизмом, состоящим из двух зарядов, — говорится в сообщении.

Один из зарядов разорвался и повредил стены, кровлю и остекление жилого дома по улице Лесная. Вторая взрывчатка не сработала.

Напомним, что в Донбассе уже более года действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Сторонам конфликта запрещается применение любого вида вооружения, стягивать технику к линии разграничения, устраивать диверсии и проводить инженерные работы. Использование беспилотников также входит в перечень запретов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военнослужащий ЛНР получил ранение в результате украинского обстрела

Народная милиция Республики была вынуждена открыть ответный огонь (подробнее)