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Политика26 августа 2021 13:35

Ударный беспилотник атаковал поселок на севере Ясиноватой

На Васильевку сбросили взрывчатку, есть повреждения
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Один из зарядов разорвался и повредил стены, кровлю и остекление жилого дома [архивное фото]

Один из зарядов разорвался и повредил стены, кровлю и остекление жилого дома [архивное фото]

Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе атаковали поселок Васильевка, что находится к северу от Ясиноватой. При помощи беспилотного летательного аппарата они сбросили взрывчатку. Есть повреждения. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Вчера в 23:30 вооруженные формирования Украины нанесли удар по поселку Васильевка, сбросив с БПЛА самодельное взрывное устройство с механическим запальным механизмом, состоящим из двух зарядов, — говорится в сообщении.

Один из зарядов разорвался и повредил стены, кровлю и остекление жилого дома по улице Лесная. Вторая взрывчатка не сработала.

Напомним, что в Донбассе уже более года действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Сторонам конфликта запрещается применение любого вида вооружения, стягивать технику к линии разграничения, устраивать диверсии и проводить инженерные работы. Использование беспилотников также входит в перечень запретов.

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