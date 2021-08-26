Военнослужащий ЛНР получил ранение в результате украинского обстрела

Народная милиция открыла ответный огонь по позициям противника [архивное фото] Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки киевские силовики в Донбассе один раз нарушили «режим тишины», открыв огонь из стрелкового оружия по району населенного пункта Калиново-Борщеватое, что находится в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В оборонном ведомстве ЛНР уточнили, что в результате обстрела ранение получил военнослужащий Народной милиции.

— В целях подавления огневой активности противника, угрожающей жизни мирных жителей и военнослужащих, подразделения Народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь, — говорится в сообщении.

Потери противника уточняются.

Перед тем, как открыть ответный огонь Народная милиция ЛНР сообщила представителям украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня о последствиях действий ВСУ. Однако попытка задействовать координационный механизм для установления тишины была в очередной раз проигнорирована.

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