МЧС ЛНР: На момент аварии в шахте «Самсоновская-Западная» находились 64 человека

Все работники шахты эвакуированы, никто не пострадал [архивное фото] Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вчера, 25 августа, около 17.37 диспетчер шахты «Самсоновская-Западная» получил сообщение, что в забое шестого восточного конвейерного штрека при бурении разведочных скважин произошло возгорание. К месту аварии незамедлительно были направлены подразделения спасательных служб.

— На момент аварии в шахте находились 64 человека, из них на аварийном участке - 28. Все работники шахты были оповещены. Из аварийного участка люди выведены. В 19.40 все работники шахты выведены на поверхность, — сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

После в подготовительный забой направились сами горноспасатели. В их задачи входило обнаружение и ликвидация опасности. Процесс осложняла сильная задымленность.

В два часа ночи, удалось выяснить, что пожар не смог вызвать увеличения концентрации вредных и взрывоопасных газов. Так что дальнейшие работы решением совета перевели в разряд технических. В шесть часов пожар в шахте был полностью ликвидирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что в себе таит уникальная учебная шахта в Донецке

«Комсомолка» побывала на подземном полигоне и в шахтерском музее при Донецком горном техникуме имени Абакумова (подробнее)