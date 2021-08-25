Погода в Донецке: 26 августа будет солнечно и до +29 градусов

В первой половине дня в Донецке будет солнечно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

26 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет солнечная погода. Температура воздуха утром +14…+18 градусов. Днем – до 29 градусов. Вечером +20…+23 градуса. Юго-восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 7 м/с. Порывами до 10 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память Максима Исповедника – монаха, философа и богослова. Еще почитается память Тихона Задонского епископа Русской церкви, богослова, крупнейшего религиозного просветителя XVIII века. В народе дату прозвали Максимов день, Тихон Страстной. Считалось, если ветры тихо дуют, то к теплой и сухой погоде. Если же бурей проносятся, то весь сентябрь дождливым будет. Если на Тихона погода безветренная, то в следующие несколько дней, наоборот, будет дуть сильный ветер. Молодой месяц красного цвета – к сырой погоде. Месяц на небе рогами вниз расположен – к ненастью. Луна в кольце – погода будет меняться.

По прогнозам синоптиков 27 августа будет облачно. Возможны кратковременные осадки и грозы. Температура ночью 16-18 градусов тепла. Днем + 28 градусов.

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