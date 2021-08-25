Как быстро пересечь границу РФ на автомобилях с номерами ДНР и Украины

На границе с РФ образовались громадные очереди автомобилей Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Для ускорения пересечения таможенной границы России на автомобильном транспорте с номерами ДНР или Украины можно подать пассажирскую таможенную декларацию (ПТД) на транспорт в электронном виде или заполнить предварительно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства доходов и сборов ДНР.

Для подачи ПТД в электронном виде нужно зарегистрироваться на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ в «личном кабинете ВЭД», где будет присвоен UIN-номер, который необходимо будет предъявлять при пересечении границы.

Также можно предварительно заполнить бланк ПТД на компьютере или собственноручно и распечатать. Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и бланк можно скачать на сайте ФТС.

Необходимо обратить внимание на то, что бланк ПТД в виде документа на бумажном носителе распечатывается на одном листе А4 с двух сторон. Автомобилисты заполняют 1 и 2 страницы бланка, 3 и 4 страница заполняется при перевозке денег в сумме свыше 10 тысяч долларов.

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