СБУ устроила террор жителей на подконтрольной Украине территории Донбасса

Подозрительных жителей «укладывали» прямо на асфальт на глазах у десятков ошарашенных людей. Фото: СБУ

На подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей сотрудники СБУ начали масштабные антидиверсионные учения, которые продлятся до начала сентября.

Уже завершена силовая фаза учений. Тренировки проходили в пяти городах — Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске. Причем «контрдиверсионные операции» отрабатывали не только на условных злоумышленниках, но и на обычных жителях. В украинской спецслужбе похвастались, что за неделю проверили более 5 тысяч человек и почти 2,5 тысячи автомобилей.

Террор населения будет продолжаться до начала сентября. Причем в учениях принимают участие более 5 тысяч сотрудников из подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы.

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