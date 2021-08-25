В ЛНР арестовали на месяц за неуплату алиментов мать троих несовершеннолетних детей

Горе-мать отправили на месяц за решетку. Фото: МВД ДНР

Перевальский районный суд арестовал на месяц местную жительницу за неуплату алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ведомстве рассказали, что женщина уже была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов, однако продолжала уклоняться от выполнения своих обязанностей. Общая задолженность по алиментам у подсудимой, которая официально не трудоустроена, составила 367 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 170 УК ЛНР (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание детей), и назначил наказание в виде одного месяца ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя ЛНР приговорили к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену

Житель Антрацита передавал СБУ информацию, составляющую государственную тайну (подробнее)