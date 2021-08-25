В Донецке может подорожать проезд в троллейбусах и трамваях

В Донецке накануне Дня города подняли проблему цены на билеты в троллейбусах и трамваях
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Коммунальное предприятие «Донэлектроавтотранс» подало предложения в Правительство о повышение стоимости проезда в электротранспорте столицы. Об этом сегодня сообщил директор предприятия Юрий Атаманов.
- С точки зрения экономики нужно повышать проезд потому, что все дорожает. Есть подорожание коммунальных услуг, за которые предприятие платит. Есть подорожание резины, запчастей. И за счет проезда мы все это и приобретаем, – сказал Атаманов. —
Он отметил, что в Донецке есть 24 льготные категории, которые не платят за проезд.
Впрочем, Атаманов пока не может сказать, какое будет решение Правительства - повысится ли проезд, насколько и когда?
Напомним, что сейчас стоимость проезда в троллейбусах и трамваях составляет 6 рублей.
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