Жителя ЛНР приговорили к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену

За особо тяжкое преступление против основ конституционного строя и безопасности ЛНР антрацитовец осужден на 12 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд ЛНР приговорил жителя Антрацита к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Подсудимый был членом политической партии «Народный рух Украины», в августе 2017 года был завербован СБУ на подконтрольной Киеву территории Луганщины. В течение трех лет мужчина собирал и передавал украинской спецслужбе информацию, составляющую государственную тайну ЛНР. Наряду с совершением государственной измены подсудимый незаконно хранил по месту жительства взрывчатое вещество аммонит.

В судебном заседании подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал. Он отказался от дачи показаний, указав на наличие в его действиях идейных соображений.

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