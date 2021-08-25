Сметные зарплаты строителей в ДНР вырастут до 25 тысяч рублей

В Минстрое озабочены тем, чтобы строители не уезжали на заработки в Россию Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сметная заработная плата специалистов строительной отрасли ДНР вырастет до 25 тысяч рублей с 1 января 2022 года. Об этом сообщил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Владимир Ярошевский.

- Минстрой ДНР издал приказ, согласно которому уровень сметной заработной платы в строительстве, применяемый на стадии разработки инвесторской документации для определения стоимости строительства объектов, сооружаемых с привлечением бюджетных средств, увеличится с 1 января 2022 года до 25 тысяч рублей, – отметил Ярошевский.

Также пересчитаны в сторону увеличения и в ближайшее время будут опубликованы отдельные актуализированные усредненные показатели для определения стоимости строительства.

Напомним, что действующий размер сметной заработной платы в строительной сфере составляет 20 100 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный фонтан Донецка возобновил работу после реконструкции

Ремонтные работы проводились с середины июля (подробнее)