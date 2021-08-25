Коронавирус в ДНР: За сутки 40 жителей умерли от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 342 жителя. 40 человек умерли от опасной инфекции. За это время 278 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.
- Проведено 898 исследований, из них выявлено 293 случая заболевания (32,6 %) и у 49 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 55690. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 6137 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 44547. Летальных случаев – 4006.
Также за сутки выявлен 201 случай пневмонии, на 26 случаев меньше, чем за предыдущий день. 114 человек госпитализированы. Всего на лечении 2359 пациентов с пневмониями, из них 844 на кислородной поддержке (+59 за сутки).
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