В Луганске представили нового митрополита Луганской епархии

Первая встреча митрополита Пантелеимона с паствой совпала с днем его рождения. Фото: ЛИЦ

Представление нового митрополита Луганского и Алчевского прошло 24 августа в Свято-Петропавловском кафедральном храме столицы ЛНР. В связи с кончиной митрополита Митрофана Священный Синод Украинской православной церкви (УПЦ) на заседании 17 августа принял решение о назначении новым управляющим Луганской епархии преосвященного митрополита Ровеньковского и Свердловского Пантелеимона.

Представление состоялось после божественной литургии, которую по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия возглавил митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

- Сегодня вы взяли на свой амофор, на свои плечи ответственность, которую возложила на вас Церковь Святая, и сегодня перед вами стоит духовенство и ваша паства, и они все на вас смотрят теперь как на своего отца. Это теперь все ваши дети, это те, за кого теперь вы будете отвечать перед Богом, - сказал перед оглашением приказа о назначении предстоятель Горловской епархии.

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