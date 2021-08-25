Контактная группа по Донбассу возобновляет работу

В Контактной группе так и не смогли договориться о возобновлении работы координационного механизма контроля за обстрелами. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 25 августа, планируется проведение переговоров рабочих подгрупп по обсуждению политических, гуманитарных, экономических вопросов, а также вопросов в сфере безопасности. Повестки заседаний установлены соответственно плану работы Контактной группы. Об этом сообщил представитель делегации ДНР.

А 26 августа пройдет заседание Контактной группы. На нем собираются обсудить проект регламента ведения переговоров в рамках минского формата. Также поговорят нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ, попробуют согласовать консолидированный текст дополнения, касающегося запуска работы координационного механизма. А еще — попытаются возобновить реальную работу подгруппы по политическим вопросам.

Впрочем, вряд ли работа Контактной группы будет конструктивной до проведения встречи лидеров стран Нормандского формата. Если, конечно, она вообще состоится.

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