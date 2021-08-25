В ДНР разрешили вакцинировать людей старше 60 лет препаратом «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» - однокомпонентный вариант российской вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы препарата Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР начинается вакцинация препаратом «Спутник Лайт» людей старше 60 лет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- В соответствии с обновленными временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по порядку проведения вакцинации против COVID-19 разрешено применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины, – сказано в сообщении.

Минздравом организована работа 52 стационарных и 2 передвижных пункта вакцинации, что позволило сделать кампанию по иммунизации максимально доступной для всех граждан Республики. Перечень пунктов вакцинации размещен на сайте Министерства здравоохранения.

Напомним, «Спутник Лайт» - однокомпонентный вариант российской вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы препарата. Ранее данная прививка была рекомендована гражданам от 18 до 60 лет.

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