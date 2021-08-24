Украинские военные один за другим покидают армию. Фото: штаб ООС

Украинские военные то и дело дезертируют из частей и бегут с передовой. Об этом сообщается каждую неделю. Некоторые изъявляют желание перейти на сторону Народной милиции.

11 августа стало известно о переходе на сторону Донецкой Народной Республики украинского военного Красозова. Он передал в УНМ служебные документы своего соединения, в том числе под грифом «секретно».

- В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности его перехода на нашу сторону, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин и добавил, что в ходе общения стало известно о еще пяти украинских военнослужащих, которые желают последовать этому примеру.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы устанавливают причастность Красозова к преступлениям против народа Донбасса. В случае отсутствия фактов таковых преступлений, он будет отпущен на свободу и сможет продолжить проживание в Республике.

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