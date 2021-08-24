ВСУ обстреляли Желобок в ЛНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования обстреляли село Желобок, что в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Киевские силовики с начала суток один раз нарушили "режим тишины", обстреляв территорию ЛНР, - говорится в сообщении. – Обстрелу подверглось село Желобок.

Отмечается, что киеские силовики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия.

- Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала, - добавили в Представительстве Республики в СЦКК.

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла донецкое село Веселое. Применялись 120-миллиметровые минометы.

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