ВСУ обстреляли Желобок в ЛНР

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС
Украинские вооруженные формирования обстреляли село Желобок, что в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Киевские силовики с начала суток один раз нарушили "режим тишины", обстреляв территорию ЛНР, - говорится в сообщении. – Обстрелу подверглось село Желобок.
Отмечается, что киеские силовики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия.
- Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях не поступала, - добавили в Представительстве Республики в СЦКК.
Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла донецкое село Веселое. Применялись 120-миллиметровые минометы.
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