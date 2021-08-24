Вакцинация от коронавируса в ЛНР «Спутником Лайт»: Прививку сделали больше 53 тысяч жителей

Партия вакцины прибыла в ЛНР 28 июля
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» получили больше 53 тысяч жителей Луганской Народной Республики. Об этом сообщила главный внештатный специалист министерства здравоохранения ЛНР по эпидемиологии Елена Андреенкова.
- В настоящее время в ЛНР функционируют 23 прививочных кабинета, в которых производится эта работа (вакцинация от COVID-19), по всем городам Луганской Народной Республики, - говорит Андреенкова. - И на сегодняшний день иммунизацию однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» прошли более 53 тысяч жителей Республики.
Вакцина «Спутник Лайт» прибыла в ЛНР 28 июля.
В ЛНР подтверждены 8299 случаев заражения коронавирусом.
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