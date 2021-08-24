Коронавирус в ДНР выявили еще у 571 жителя

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 54 348 человек
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 23 августа исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 571 жителя.
- По состоянию на 10.00 24 августа заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 54 348 - сообщили в Минздраве ДНР.
Из этого числа – 44 269 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3966 летальных случаев. Лечение продолжают 6113 пациентов.
- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве
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