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Здоровье24 августа 2021 18:45

Коронавирус в ДНР выявили еще у 571 жителя

Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 6113 пациентов
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 54 348 человек

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 54 348 человек

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 23 августа исследований, коронавирус в ДНР выявлен еще у 571 жителя.

- По состоянию на 10.00 24 августа заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 54 348 - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 44 269 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3966 летальных случаев. Лечение продолжают 6113 пациентов.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве

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