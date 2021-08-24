В Первомайске извлеки останки не менее восьми жертв агрессии ВСУ

Анна Сорока Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вблизи жилого массива Сокологоровка и Киселевского кладбища Первомайска было найдено захоронение жертв украинской агрессии. Представители межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти извлекли останки не менее восьми человек. Об этом сообщила руководитель группы, первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока.

- Сегодня мы вскрыли первое захоронение (в Первомайске, - Авт.), увидели более восьми останков, четкое количество еще назвать нельзя, потому что эксперты продолжают свою работу, - сказала Сорока.

Анна Борисовна отметила, что характер одежды, то, как люди были похоронены, в чем они были похоронены, позволяют смело говорить о том, что все это мирные жители.

- И хоть эксперты продолжают работать, мы прекрасно понимаем, что в нормальных человеческих условиях такие захоронения не могли бы образоваться. Соответственно, понятно, что это - жертвы украинской агрессии, - сказала Анна Сорока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР приступили к эксгумации тел из стихийных безымянных могил

Первые вскрытия захоронений проходят на кладбище поселка Овсяное в городе Снежное (подробнее)