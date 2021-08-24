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Общество24 августа 2021 17:17

В Донецке фонтан на площади Ленина заработал после реконструкции

Реконструкция фонтана на площади Ленина в Донецке проводилась с середины июля
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Ремонтные работы продолжались с 12 июля

Ремонтные работы продолжались с 12 июля

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На площади Ленина в столице Донецкой Народной Республики вновь заработал фонтан. Об этом сообщили в городской администрации

Реконструкция главного фонтана Донецка проводилась с 12 июля.

- Строители восстановили гидроизоляционный слой основания чаши, отремонтировали трубы, - говорят в столичной мэрии. Строительные ограждения объекта начали снимать накануне, тогда же специалисты приступили к пуско-наладочным работам.

В Донецке возобновил работу главный фонтан

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