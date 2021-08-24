В ЛНР надеются, что новый координатор от ОБСЕ повлияет на представителей Украины в Контактной группе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

25 августа после летнего перерыва возобновятся переговоры Контактной группы. Для нового координатора от ОБСЕ – заседание будет первым. В Луганской Народной Республике надеются что Микко Киннунену удастся добиться от Украины разблокирования работы подгруппы по политическим вопросам.

- Предстоящее заседание Контактной группы будет первым, в котором господин Микко Киннунен примет участие как координатор. Выражаем надежду, что при содействии нового координатора удастся таки добиться от Украины разблокирования работы подгруппы по политическим вопросам, - заявили в министерстве иностранных дел Луганской Народной Республики.

В МИД ЛНР отметили, что в среду, 25 августа, с 9.00 к работе приступят подгруппа по вопросам политического урегулирования и подгруппа по гуманитарным вопросам; с 14:00 - заседания участников подгруппы по вопросам экономики и восстановления и подгруппы по вопросам безопасности.

- Заседание Контактной группы запланировано на четверг, 26 августа, начало - в 13.00, - сказали в министерстве.

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