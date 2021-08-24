В ЛНР выпустят учебное пособие для школьников по изучению наследия Владимира Даля

Владимир Даль. Фото: Архив

Учебное пособие по изучению наследия автора Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля выпустят в Луганской Народной Республике. О его разработке сообщила первый заместитель образования и науки ЛНР Ольга Долженко.

- Большое внимание мы уделяем внеурочной деятельности, это тоже одна из основ формирования гражданственности и патриотизма, - говорит она. - Впервые в этом году разработан ряд литературы по изучению наследия нашего земляка Владимира Ивановича Даля.

Литература разработана для школьников, учащихся учреждений среднего профессионального образования и студентов вузов.

2021 год в Луганской Народной Республике объявлен годом Владимира Даля.

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