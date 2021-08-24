Коронавирус в ЛНР: За сутки ноль зараженных, 15 выздоровевших

За сутки ни одного зараженного Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР не был выявлен ни у одного жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 24 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 8299, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 15 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 6655 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано 10 летальных случаев. За все время в ЛНР зафиксировано 803 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжает 841 пациент.

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