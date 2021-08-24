Украинская армия обстреляла донецкое село Веселое

ВСУ не прекращают обстрелы. Фото: штаб ООС

По данным Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня.

- Под обстрелом оказалось село Веселое на донецком направлении, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обстрела киевские силовики использовали 120-миллиметровые минометы.

- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – шесть единиц, - говорят в представительстве ДНР в СЦКК. - Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано.

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