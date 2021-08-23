Погода в Донецке: 24 августа будет ясно, без осадков

Ветер восточный, со скоростью воздушных масс до 2-3 метров в секунду Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Во вторник в столице Донецкой Народной Республики ожидается ясная и безветренная погода. Облака, которые могут появиться днем, продержатся недолго и уже к вечеру рассеются. Осадков не будет, говорят синоптики.

Утром температура воздуха составит +14…+22 градуса тепла, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, со скоростью воздушных масс до 2-3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-749 миллиметров ртутного столба.

24 августа православная церковь почитает память святого Евпла. Предки называли этот день по-разному: Болотные огни или Чудеса на болоте. Эти необычные названия связывали с народным поверьем: в это время на болоте бывают слышны песни и свист, а никого нет. Что касается погоды, то с давних времен пришло следующее наблюдение: если утром идет дождь - днем непременно будет ясная погода.

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