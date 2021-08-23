В Краснодоне пьяный водитель въехал в дерево, погибли двое пассажиров

Виновника ДТП и его супругу с травмами различной степени тяжести доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В городе Краснодон по вине пьяного водителя погибли двое человек. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Луганской Народной Республики.

- 35-летний водитель Peugeot 307 не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате погибли двое его знакомых - мужчина 56 лет и женщина 32 лет, которые находились на заднем сидении машины, - рассказали подробности в МЧС ЛНР.

Уточняется, что об инциденте сообщили сотрудники ГИБДД, позвонившие спасателям на линию «101». Им потребовалась помощь в извлечении тел погибших.

Водителя с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ссадины лица и тела, закрытый перелом левой плечевой кости, алкогольная интоксикация» вместе с его 33-летней супругой, которая сидела спереди, с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма, ссадина лица, параорбитальная гематома справа, закрытый перелом нижней челюсти под вопросом, алкогольная интоксикация» срочно доставили на «скорой» в Краснодонскую центральную городскую больницу.

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