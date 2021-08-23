Платить за услуги бюджетных организаций в ЛНР стало проще

Государственный банк Республики реализовал новый проект приема платежей. Фото: твойгород.com

Теперь оплачивать услуги бюджетных организаций в Луганской Народной Республике станет гораздо проще и быстрее. Клиенты Госбанка могут воспользоваться для этих целей системой дистанционного обслуживания «Клиент-банк». Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

- Государственный банк реализовал проект приема платежей в пользу бюджетных организаций через систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк» для физических лиц. Теперь оплатить услуги бюджетных организаций - ЗАГСа, госпошлины, штрафы ГИБДД - стало проще, - рассказали там.

В госбанке отметили, что такая услуга позволит гражданам существенно сэкономить свое время, ведь теперь отпадает потребность стоять в бесконечных очередях.

- Большинство операций можно совершать в круглосуточном режиме без посещения банка и обращения к сети устройств самообслуживания - через систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк», - пояснили сотрудники.

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