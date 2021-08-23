В ДНР отреагировали на угрозу Киева по подготовке наступления на Донбасс

Ежедневно территория Республики подвергается украинским обстрелам Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Слова командующего ВСУ Валерия Залужного о необходимости наступления на Донбасс говорят о том, что Украина не хочет мирно урегулировать конфликт в регионе. Такое мнение выразил Руслан Якубов - руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Залужный заявил, что ВСУ должны готовиться к наступлению для «освобождения оккупированных территорий». О выполнении договоренностей в рамках мирной переговорной площадки речи не идет. Расцениваем подобные заявления, как отказ Украины от данных ею обязательств по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, - заявил он.

По утверждению руководителя представительства ДНР, ситуация на линии фронта продолжает накаляться. Ежедневно территория Республики подвергается украинским обстрелам. Только с начала года ВСУ выпустили по ней 201 артиллерийский снаряд и 2790 мин, от чего погибли 6 мирных жителей и еще 11 были ранены.

В результате обстрелов противника страдает и жилье - за это время наблюдатели зафиксировали разрушения более чем 200 домостроений в ДНР.

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