Коронавирус в ДНР: У 133 пациентов обнаружили осложнения в виде пневмонии

Переболевших ковидом врачам помогает определить экспресс-тест Фото: Павел МАРТИНЧИК

За прошедшие сутки исследования на ковид в Донецкой Народной Республике не проводились - лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Всего по состоянию на 23 августа заболевших COVID-19 на территории ДНР 53777 человек, - уточнили в ведомстве.

Продолжают лечиться от коронавируса 5769 пациентов, полностью выздоровели и были выписаны из больниц 44060 человек, в 3948 случаях болезнь закончилась летальным исходом.

В Минздраве также отметили, что за день выявили 133 случая пневмоний, 67 пациентов с осложнениями медики госпитализировали. Всего на лечении сейчас находятся 2359 человек с воспалением легких, из них 840 больных нуждаются в кислородной поддержке.

Кроме того, переболевших ковидом врачам помогает определить экспресс-тест. На данный момент в Республике знают о 2247 таких пациентах.

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