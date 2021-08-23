В Донецке пройдет Летний Кубок лиги КВН

Организаторы получили 10 заявок на участие в игре от команд из Донецкой и Луганской Народной Республик, а также России. Фото: Юзовская лига КВН

В донецком Центре славянской культуры пройдет игра летнего Кубка Юго-Восточной лиги КВН. Мероприятие состоится 26 августа. Об этом проинформировал директор лиги Антон Варавка.

- Игра начнется в 16.00. Вход бесплатный, поэтому приглашаем всех жителей Республики посетить наше мероприятие. Команды уже готовятся, чтобы подарить хорошее настроение и качественный юмор всем зрителям, - рассказал он.

Организаторы уточняют, что получили 10 заявок на участие в игре от команд из Донецкой и Луганской Народной Республик, а также Российской Федерации. Россию будет отстаивать команда из города Камышлова.

- Оценивая соперников, могу сказать, что это очень сильные команды. Игра обещает быть непредсказуемой. Зрителям наверняка будет интересно, кто выиграет, но в любом случае, будет весело, - считает капитан команды «ОДДР Донецкий кряж» Сергей Самохин.

Напомним, в ДНР существует две лиги Клуба веселых и находчивых - это Юго-Восточная и Юзовская. Каждой команде разрешено участвовать одновременно в обоих турнирах.

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