В ЛНР зарегистрировали 8 смертей от COVID-19

Опасный вирус продолжает отбирать жизни у людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали еще несколько смертей от ковида. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали 8 летальных случаев, - рассказали в профильном ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за все время болезнь окончилась смертельным исходом для 793 жителей Республики. Всего же на данный момент известно о 8299 заразившихся этой опасной инфекцией с начала пандемии. 6640 пациентов уже полностью выздоровели после прохождения курса лечения, в больницах сейчас остаются 866 человек.

Чтобы не дать инфекции распространиться дальше, власти Республики ввели с 11 августа новые ограничения. Кроме того, в ЛНР не будут смягчать правила въезда из-за сложной эпидемиологической ситуации. Станица Луганская по-прежнему остается закрытой для людей.

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Об этом сообщает Минздрав (подробнее)