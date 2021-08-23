За сутки ДНР дважды подвергалась украинским обстрелам

Днем ранее киевские силовики трижды нарушали условия перемирия на линии соприкосновения с Республикой. Фото: штаб «ООС»

За минувшие сутки украинские войска дважды обстреляли территорию ДНР. Огонь вели на горловском и мариупольском направлениях. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 9 единиц, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что в зону украинских обстрелов попали окраины поселка шахты имени Гагарина в городе Горловка, а еще окрестности села Ленинское, расположенного в южной части Республики. По ним стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

- Все попытки задействовать координационный механизм для быстрого установления режима тишины украинская сторона проигнорировала, - отметили в СЦКК.

Напомним, днем ранее киевские войска трижды нарушали условия перемирия на линии соприкосновения с Республикой.

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