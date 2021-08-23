Утром ВСУ обстреляли север Донецка

Обстрел начался в 7 утра. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром подразделения киевской армии обстреляли северный пригород Донецка. Украинские военные накрыли минометным огнем окраины села Веселое, расположенного близи столичного аэропорта. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел начался в 07.17. Украинская армия выпустила 6 мин калибром 120 миллиметров. Огонь велся со стороны населенного пункта Водяное, - рассказали наблюдатели.

Как уточнили в представительстве, на данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Однако стало известно о том, что в 06.00 утра украинские солдаты были замечены за проведением окопных работ в районе разбитого в ходе боев за Донбасс Донецкого аэропорта.

Напомним, в Республике предупредили, что украинская сторона может прибегнуть к новым актам агрессии накануне дня независимости незалежной. Во избежание возможных угроз Народная милиция ДНР проводит проверку эффективности совместных действий ведомств и оповещения приписного личного состава.

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