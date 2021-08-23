В ДНР ожидают перехода на ее сторону еще нескольких украинских солдат

Условия службы в ВСУ становятся все более неприемлемыми. Фото: штаб «ООС»

В Донецкой Народной Республике прорабатывают вопрос о переходе на ее сторону еще нескольких украинских солдат - из числа сослуживцев Виталия Красозова, который ранее уже перешел на сторону защитников Донбасса. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

По его словам, сейчас идут переговоры с одним из военных, служивших с Красозовым.

- Мы продолжаем вести переговоры с сослуживцем добровольно перешедшего на сторону Донецкой Народной Республики Виталия Красозова. В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности его перехода на нашу сторону, - заявил Басурин.

Эдуард Александрович также уточнил, что в ходе переговоров стало известно о еще 5 украинских военнослужащих, желающих как можно поскорей оставить киевскую армию и присоединиться к защитникам ДНР. Видимо, условия службы в ВСУ становятся совершенно неприемлемыми.

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