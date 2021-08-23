Аграрии ЛНР завершают уборочную кампанию

Уборка проходит в сжатые сроки и с хорошими показателями урожайности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Луганской Народной Республики завершают уборочную кампанию. С полей собраны уже почти 90 процентов зернового урожая. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

- Ранние зерновые и зернобобовые культуры убрали с 88 процентов площадей, которые подлежат уборке. Урожайность составила 23,6 центнера с гектара, - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, быстрее всех озимые зерновые культуры собрали фермеры Лутугинского района - там уже убраны 96 процентов засеянных площадей. По скорости уборки яровых зерновых лидируют аграрии в Славяносербском районе - они прошли 83 процента от плана.

В Республике также собрали почти всю горчицу - убраны 75 процентов полей, горох убран на 100 процентов.

Продолжается уборка картофеля и овощебахчевых культур, их урожайность составляет 57,9 центнера с гектара. Идет сбор кукурузы и суданской травы на силос и зеленый корм, заготавливается солома.

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