Школьников из ЛНР отправили на отдых в Ставропольский край

В поездке ребят сопровождают преподаватели и медработники. Фото: профсоюз работников госучреждений ЛНР

Благодаря содействию профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания в ЛНР почти сотню детей отправили отдыхать в детский оздоровительный лагерь России. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики.

Как указывается, ранее профсоюз вышел с просьбой к губернатору Ставропольского края - посодействовать в организации бесплатного отдыха для луганских школьников.

- Получив положительный ответ и проработав с Министерством образования Ставропольского края варианты, договорились про оздоровление детей в детском лагере «Сосновый бор» в Кисловодске. В сопровождении преподавателей, воспитателей и медработников 82 ребенка в возрасте от десяти до пятнадцати лет отправились на оздоровление, - рассказали в организации.

Уточняется, что поездка рассчитана на 11 дней. Программа предусматривает также активный отдых ребят в целебном климате гор Северного Кавказа. А уже к 1 сентября они должны вернуться в Республику.

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