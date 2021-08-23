Промахнулись с квадратом: В подконтрольном Украине Войтово десантников-парашютистов по ошибке высадили на лес

Инцидент случился во время тренировочных прыжков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сразу 13 военнослужащих украинской армии пострадали при выполнении парашютных прыжков в зоне проведения так называемой операции объединенных сил в Донбассе. Из-за ошибки инструкторов они приземлились на деревья. Такую информацию обнародовал официальный представитель управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В районе населенного пункта Войтово при выполнении прыжков с парашютом 13 боевиков 79-ой бригады ВСУ были травмированы. Стало известно, что при десантировании с вертолета Ми-8 часть парашютистов приземлилась за пределами отведенного квадрата - на деревья, - поделился он подробностями.

Представитель оборонного ведомства отметил, что за массовым травмированием военнослужащих украинское командование уследило ошибку начальника парашютно-десантной службы, старшего на укладке парашютов. В его отношении сейчас ведут расследование.

Что касается самих пострадавших парашютистов, то как уточняется, семерым из них оказали медицинскую помощь сразу же на месте, а вот остальных с травмами разной степени тяжести в срочном порядке эвакуировали в военный госпиталь в Северодонецк.

Читайте также

Как в ДНР готовятся к совместным учениям силовых и других ведомств

Спасатели отработали ликвидацию условного пожара, который произошел в результате обстрела со стороны ВСУ (подробнее)