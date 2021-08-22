Киев в преддверии дня независимости Украины может осуществить огневые провокации и террористические акты в ДНР. Фото: штаб ООС

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что оборонное ведомство ДНР проводит проверку оповещения приписного личного состава.

- В соответствии с указом Главы ДНР Дениса Пушилина в Республике будет проводиться плановая проверка эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины, для чего проводится проверка оповещения приписного личного состава, - сообщил он.

Эдуард Александрович отметил, что украинская сторона может прибегнуть к новым актам агрессии.

- Не исключаем, что в преддверии дня независимости Украины и очередного заседания Контактной группы 26 августа украинская сторона попытается осуществить огневые провокации и террористические акты на территории Республики, - сказал Басурин.

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