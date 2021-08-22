НМ ЛНР: Мы оставляем за собой право адекватного ответа на действия украинских боевиков

ВСУ продолжают обстрелы. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования доставили в район села Крымское трассирующие патроны для поджога сухой травы вблизи позиций Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

- По имеющейся у нас информации, командованием "ООС" (так называемой операции объединенных сил) отданы указания командирам бригад на планирование обстрелов с использованием трассирующих боеприпасов с целью поджога сухой травы вблизи позиций Народной милиции, - сказал он.

Он отметил, что трассирующие патроны для стрелкового оружия доставлены на позиции 34-го батальона 57-й бригады.

- Командование Народной милиции оставляет за собой право адекватного ответа на действия украинских боевиков, - подчеркнул Филипоненко.

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