ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают блокировать работу Международной мониторинговой миссии ОБСЕ. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном факте препятствования деятельности наблюдателей.

По информации оборонного ведомства ЛНР киевские силовики глушили беспилотные летательные аппараты ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье.

- Противник применил станцию РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ с целью радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации БПЛА ОБСЕ в районе населенного пункта Счастье, - говорится в сообщении Управления Народной милиции Республики.

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