Погода в Донецке на неделю: В конце августа может быть дождливо

Температура воздуха на следующей неделе будет прогреваться до плюс 26-28 градусов днем Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Совсем немного осталось править лету, а потому и последние его деньки начинают напоминать осеннюю погоду. С некоторых деревьев уже опадают листья, а в прогнозе погоды – все больше дождливых дней. Синоптики прогнозируют, что с 23 августа по 29 августа из семи дней четыре могут быть дождливыми, однако вероятность осадков невелика, а поэтому, возможно, еще удастся насладиться летней погодой.

Температура воздуха на следующей неделе будет прогреваться до плюс 26-28 градусов днем. Ночью она будет опускаться до плюс 16-18 градусов.

По предварительным прогнозам, в понедельник и вторник осадки не ожидаются, небо будет ясное, а вот со среды по субботу облака все чаще будут закрывать солнце, есть вероятность осадков. В воскресенье небо разъяснится. Однако это лишь прогнозы, а природа может распорядится по-своему. Насладимся летом и понадеемся на хорошую погоду осенью.

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