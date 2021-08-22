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Политика22 августа 2021 14:03

В Луганске выстроили из машин слово «Россия»

В День Государственного флага России в столице Луганской Народной Республики провели автопробег
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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В Луганске выстроили из машин слово «Россия». Фото: ЛИЦ

В Луганске выстроили из машин слово «Россия». Фото: ЛИЦ

Общественное движение «Мир Луганщине» организовало автопробег в Луганске в честь Дня Государственного флага России. Его участники на Театральной площади выстроили из машин слово «Россия».

Сообщается, что автопробег возглавили мотоциклисты клуба «Ночные волки. Донбасс». Автомобили и мотоциклы проехали по центральным улицам города. Также молодежные активисты развернули на финишной точке большой флаг Российской Федерации и запустили в небо шары цветов российского триколора.

- День Государственного флага Российской Федерации - это один из самых главных праздников для нашей Республики. Я считаю, что мы являемся неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому сегодня отмечаем этот праздник, - передает слова депутата Народного Совета Луганской Народной Республики, лидера мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталия Кишкинова Луганский информационный центр.

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